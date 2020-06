Pour faire avancer la cause des femmes, ces papas réclament le droit de se consacrer à leur foyer

Je me suis retrouvé comme une femme sur le marché du travail - Tristan Champion, auteur de Barbapapa.blog et du livre La barbe et le biberon (Marabout)

Tristan se rappelle : "En France, je voyais que mes collègues femmes avec des enfants étaient moins impliquées dans leur travail. Et quand j’ai attendu mon premier bébé, une d'elles a été enceinte en même temps. On ambitionnait tous les deux le même poste. Et je voyais bien que nous n’étions pas à égalité, qu’elle devait parfois quitter le travail plus tôt car elle se fatiguait, que derrière elle aurait un congé maternité plus long, et que clairement elle était plutôt sur une pente descendante pour pouvoir prétendre au poste ; alors que moi, attendant aussi un enfant, je pouvais donner plus de temps et d’investissement au boulot… " Tristan touche du doigt cette "différence de dynamique". Et ce n’est que le début.

Le sel de cette histoire, c’est qu’il lui a fallu expérimenter ce système pour percevoir ce que peuvent ressentir les femmes : "Quand il a fallu que j’aille voir ma chef pour lui demander ces cinq mois de congé paternité, j’étais tiraillé par beaucoup de stress et d’inquiétudes", reconnaît-il. "J’avais une promotion en vue, j’avais peur de la rater, on voit la nouvelle qui arrive et va prendre sa place, les projets sur lesquels on est, qu’on craint de voir s’échapper… Des appréhensions qui ne m’avaient jamais traversé l’esprit, et que doivent pourtant partager beaucoup de femmes. Je me le suis pris en pleine poire."

C’est presque aussi ce qui est arrivé à Patrice Bonfy, entrepreneur. Quand il a eu son premier enfant, il était salarié d’un groupe qui avait racheté sa boîte. "J’ai pris le congé normal, sans me poser de question. Ma femme Marion non plus d’ailleurs", se souvient-il. "Mais assez rapidement, j’ai commencé à revenir plus tôt du travail : à l’époque, je partais à 20 h, 21 h, cela me semblait normal, j’aimais mon métier, mon équipe. Mais il fallait que je sois à la maison à 19 h pour relayer ma femme, c’était très dur pour elle, ce que j’avais du mal à comprendre à l’époque." Puis sa femme termine son congé maternité, reprend le travail. "Elle travaille dans la finance, et avait bien en tête que si elle commençait à partir à 18 h du travail, en plus après ce congé maternité, ce serait compliqué pour elle de prouver qu’elle avait encore un avenir dans sa boîte. J’ai donc pris cette habitude de partir plus tôt le soir. J’ai du coup 'surjoué' le rôle du père, pour signifier que maintenant cela faisait partie de mon identité."