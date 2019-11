Pourquoi le costume devient une espèce en voie de disparition dans le milieu professionnel

Eh bien non. Il suffit d’ouvrir les yeux, et les chiffres le confirment : en 8 ans, les ventes de deux boutons, trois-pièces et croisés ont chuté de 58%. Selon des chiffres de l'institut Kantar, en octobre dernier, 1,4 million de costumes ont été vendus dans l’Hexagone de juillet 2018 à juillet 2019, contre 3 millions en 2011. En 2012, 15% des hommes interrogés par l’institut affirmaient avoir acheté un costume dans l'année, ils ne sont plus que 6% désormais. Le costume est devenu une espèce menacée de disparition. Que s’est-il passé ?

Il a disparu, et vous ne vous en êtes pas rendu compte. Regardez un peu autour de vous. Où sont les costumes ? C’était pourtant il y a encore quelques années l’uniforme de tous les cadres sup' désireux de marquer leur statut : veste, tailleur pantalon, noir ou bleu marine, des rayures pour les plus aventureux. Il n'était pas question, pour la plupart des commerciaux et banquiers, d'affronter patrons ou clients autrement. Certains ont même pensé qu’Emmanuel Macron, avec son fameux costume tirant sur le bleu, consacré à l'époque comme le summum de l'excentricité, allait donner un nouvel élan à la pièce.

Regardez à nouveau autour de vous : l’open-space est désormais peuplé de jeans-veste-baskets. Point de costume. "Les codes ont changé !", décrypte pour LCI Caroline Vilstrup, stylistes d'Outfittery, service de personal shopper online spécialisé dans la mode homme. "La tendance est venue des Millenials, qui ne veulent pas reprendre les codes de leurs pères. Ils arrivent en jean-baskets. Et cette génération a fait des vagues : nous avons aujourd’hui des clients qui ont la cinquantaine, ont porté des costumes toute leur vie et qui, voyant leurs jeunes collègues venir décontractés, veulent s’y mettre aussi." Les cadres ont d'abord laissé tombé la cravate, puis fait du "mix and match", en portant une veste différente du pantalon, et le costume, relégué à un jour sur deux, a finalement disparu. Ou est désormais relégué à un usage très spécifique : "Quand j'ai des demandes de costumes, et c'est très rare, c'est pour des mariages", raconte Caroline Vilstrup. "Sinon, dans la plupart des cas, le client va dire de lui même 'surtout pas de costard !'" Place, donc, au "business casual", plus décontracté.

La tendance, on s’en souvient, est venue de la Silicon Valley. Steve Jobs et ses cols roulés, Marck Zuckerberg et ses sweats à capuche ont lancé de nouveaux usages. Cette extinction annoncée s'inscrit aussi dans de nouveaux repères. Une volonté de confort, un mélange des frontières avec la vie privée : "Vu le nombre d’heures qu’on passe au travail, aujourd’hui, on a envie d'y être aussi bien que dans sa vie personnelle", dit la styliste. "On le voit : les clients demandent des tenues qu’ils vont pouvoir porter aussi bien pour le boulot que pour une soirée ou en week-end. On change un accessoire, on rajoute une veste, mais on n'a plus une tenue qui ne sert que pour une occasion."