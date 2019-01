Pourquoi les agences bancaires ferment-elles ?

La disparition des agences bancaires et des distributeurs automatiques dans les villes est un phénomène qui a tendance à s’accélérer. Et c’est encore plus vrai en zone rurale. En 2017, on comptait 37 200 agences. C’est 2 000 de moins qu’il y a dix ans. La cause principale est la concurrence d’internet mais aussi les nouvelles pratiques. Certains commerçants tentent aujourd’hui d’organiser la résistance.



