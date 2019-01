Pourquoi votre patron a tout intérêt à vous faire vacciner contre la grippe (entre 2 mails et 3 réunions)

Y-a-t-il de plus en plus d’entreprise qui proposent cette vaccination sur le lieu de travail ?

Nous proposons ce service, auquel les entreprises peuvent s'inscrire, depuis 2015, et nous constatons une augmentation des demandes d'année en année. Ainsi, plus de 50.000 salariés seront sensibilisés cette année à l’intérêt de la vaccination grippale chez nos clients, contre 40.000 l’an dernier. Plusieurs raisons peuvent expliquer cette tendance. D’abord le fait que nous promouvions ce service, et qu’il est de plus en plus connu et approprié par nos clients. Deuxième chose, les notions de qualité de vie au travail, de santé et de bien-être sont de plus en plus intégrées par les entreprises. Et cet acte de prévention sur le lieu de travail contribue à faciliter la conciliation entre vie professionnelle et personnelle. Il y a, enfin, le contexte global : aujourd’hui, la ministre de la Santé est très engagée sur le sujet, et il y a un discours assumé des autorité de santé pour la vaccination.





Les salariés sont-ils sensibles à la démarche ? Y a-t-il des effets concrets en terme de personnes vaccinées ?

Nos retours montrent que 100% des salariés qui se font vacciner sont satisfaits. C’est important, cela montre qu’on apporte un service de prévention sur le lieu de travail qui facilite la vie du salarié. Quant au taux de vaccination, il est très variable selon le secteur et la taille de l’entreprise, en allant de 8 à 75%. Par exemple, dans une petite officine de 4 salariés, c’est environ 3 employés sur 4 qui se font vacciner. Dans une entreprise de 3.000 salariés comme la nôtre, le pourcentage est de 10%. Mais le plus intéressant, c'est que l’on a observé ces deux dernières années que plus de 20 % des salariés qui se faisaient vacciner en entreprise étaient des primo-vaccinants. Cela montre bien que le fait que ce soit proposé sur lieu de travail est incitatif et facilitateur.