150 ans après Hugo ou Zola, comment la littérature parle-t-elle du monde du travail ?

On a pourtant l’impression que l’univers du travail est souvent absent de la littérature ?

Au contraire ! Les grands auteurs, Zola, Balzac, Hugo, nous ont beaucoup parlé du travail. Prenons l’Assommoir : Zola y décrit à la fois le peuple, les habitudes des ouvriers, les postes de travail. Il va même beaucoup plus loin, en s'emparant aussi des événements post-traumatiques. Quand Coupeau, ouvrier zingueur, tombe du toit, il verse dans l’alcoolisme et ne retourne plus travailler. C’est typiquement de l’analyse post-traumatique. Dans Germinal, Zola réalise une étude anthropologique du monde de la mine. Pendant des mois, il est allé sur place pour voir les profils des mineurs et leurs conditions de travail. Il a ensuite écrit son texte. C'est donc une analyse sociologique. De son côté, Victor Hugo a décortiqué le travail, mais d’une autre manière, en attaquant la question des enfants, les inégalités… On voit bien le côté prémonitoire de ces auteurs, leur impact sur l’évolution de la société. Leurs livres ont apporté énormément, plus que des études de sociologie, car ils mettent à portée de chacun une représentation du monde et permettent de se situer dans ce monde.





Comment expliquer que la thématique du travail apparaît moins dans les romans d’aujourd’hui ?

En fait, il faut distinguer d’un côté le travail et de l’autre l’entreprise. Le travail a toujours été une source d’inspiration pour les auteurs. Mais aujourd’hui, 99% d'entre eux ne peuvent pas vivre de leur écriture et ont besoin d'un autre job. Ce sont ainsi souvent des fonctionnaires ou des enseignants qui écrivent. Or ils sont coupés de l’entreprise et approchent donc cet univers de l’extérieur. Cela peut donner une vision un peu décalée, externe, par rapport à ce qu’est le monde du travail.