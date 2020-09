Productivité, mètres carrés de bureaux, frais professionnels, créativité : la Banque de France dissèque les effets économiques du télétravail

Au fur et à mesure que le télétravail sort de sa seule vertu de mesure d'urgence, et de continuité de l'activité d'entreprises que l'épidémie de Covid-19 aurait pu mettre à l'arrêt, on commence à distinguer ses conséquences pour l'économie, celle des entreprises, mais aussi l'économie tout court. Et c'est bien ce que les économistes de la Banque de France ont voulu commencer à quantifier.

Car forcément, moins de personnes dans les transports, des quartiers de bureaux moins fréquentés, plus de temps passé chez soi aussi, tout cela n'est pas sans conséquences, que les auteurs de l'étude jugent "significatives", même si l'on ne fait que commencer à les ressentir.