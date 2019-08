"Profitez de la rentrée pour sortir de votre zone de confort": cette injonction est-elle ou non pertinente au boulot ?

Mais, face à ces injonctions à l'inconfort constant, surgit une question : mais pourquoi se faire violence ? Combattre contre soi-même ? Rester dans sa zone de confort ne serait-il pas tout aussi bien pour notre épanouissement personnel ? Pourquoi vouloir à tout prix se challenger sans cesse et se remettre en danger ? C’est la question que pose la journaliste Erin Kelly, sur le site américain Greatist.com (en anglais). Elle raconte ainsi comment, pour avoir l'air "cool" et "fun" auprès d'une amie qu'elle connait encore peu, elle accepte de la suivre à un cours de dance-fitness. Elle qui n’a aucun sens du rythme, n’aime pas danser, et encore moins devant un miroir entourée de monde. "Quand j’ai vu le programme, mon cœur a flanché", raconte Erin Kelly. "Mais tous les tableaux Pinterest ne conseillent-ils pas de sortir de sa zone de confort ? Je me suis donc convaincue que me sentir mal à l'aise me serait bénéfique." Mais plus le jour du cours approche, plus elle se sent anxieuse. "Je ne sortais pas juste de ma zone de confort, je m’en échappais en courant, j’en étais très loin. J’ai essayé de masquer mon malaise et me suis convaincue que ce serait vite fini."





Le cours se passe, l'ambiance est bienveillante, mais Erin s'énerve toute seule. "Mon embarras s’est petit à petit transformé en colère. On était vendredi soir, et je le passais à faire quelque chose que je détestais !" À la fin du cours, la tension était palpable. "Et c'était de ma faute. Au lieu de l'expérience amusante que j'avais imaginée, ma tentative de me lancer dans quelque chose bien au-delà de ma zone de confort avait mis notre amitié naissante à rude épreuve." Bilan de l’histoire, la journaliste appelle à nuancer cette mise en danger à tout crin : "Nous avons une assez bonne idée de ce que nous aimons et de ce que nous n’aimons pas, de ce qui nous semble amusant, ou pas", écrit-elle encore. "Il peut être bon de sortir de vos zones de confort, mais si une activité vous cause une grande anxiété ou vous fait ressentir un sentiment de terreur, cela peut signifier que ce n’est pas pour vous." Il ne s’agit pas d’arrêter de faire de nouvelles choses, mais de faire confiance à son instinct. "Les nouvelles expériences -celles qui impliquent réellement un défi et un changement- devraient vous effrayer un peu. Pour autant votre enthousiasme, votre curiosité et votre intrigue devraient vaincre cette peur."