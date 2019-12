Qu’est-ce qui, au quotidien, dégrade l’ambiance de travail ? Les réponses surprenantes des salariés

Les réponses sont d’ailleurs plutôt intéressantes. Ainsi, pour les salariés interrogés, ce qui dégrade l’ambiance de travail, c’est d’abord "des convictions politiques ou syndicales très marquées" à 35%, un constat partagé par 45% des DRH. Suivent ensuite les réflexions à caractère sexiste (pour 31% des salariés et 46% des DRH), ainsi que l’importance accordée au physique (31% des salariés et 29% des DRH). Mais aussi, pour environ 24% des salariés, les allusions sexuelles, l’importance accordée au diplôme, les remarques liées à l’âge. A noter que 32% des salariés répondent "rien de tout cela" parmi les propositions faites, mais sans préciser ce qui, selon eux, serait à l'origine de dégradations.

Du côté des salariés, il est intéressant de noter des différences significatives entre les moins de 31 ans et les plus de 50 ans. C'est ainsi le cas pour l’importance accordée au physique, problématique à laquelle les jeunes sont plus sensibles (38% pour les moins de 31 ans contre 25% pour les plus de 50 ans), ainsi que pour les réflexions sexistes (37% contre 25%) et les allusions sexuelles (31% contre 18%).

Dans la même optique, du côté des DRH-RRH, les différences sont notables entre grandes entreprises et les PME. D’abord sur les allusions sexuelles (48% pour les premières vs 21% pour secondes), mais aussi les remarques liées à l’âge (44% vs 23%) ou aux origines sociales (40% vs 19%).