Quand les cadres, eux-aussi, se posent la question du sens au travail

L’enjeu en terme de compétitivité est donc grand pour les entreprises qui peinent à recruter dans ce marché tendu : "Elles ont compris que c’était un enjeu vital", indique Thibaut Gemignan. "Avant, les sociétés de conseil recrutaient le top des grandes écoles. Aujourd’hui, ils ne veulent plus venir chez elles". François Hommeril confirme : "C’est la problématique numéro 1 de tous les objectif RH. Certaines boites ont 30% de turn-over. Cela leur coûte un argent fou."





Reste le fond du problème : comment remobiliser les cadres ? François Hommeril rappelle qu'ils "souffrent du sentiment de savoir ce qu’il faut faire et de ne pas avoir la capacité de le faire. Ils ont l’impression que les décisions prises ne favorisent que le capital financier, que le projet de l’entreprise n’est réduit qu’à la seule maximisation des profits des actionnaires. Or la nature même de l’entreprise et de créer de la valeur ajoutée".





A l'inverse, l'attachement est aujourd'hui lié au sentiment ou non que le travail a un sens. "Les jeunes cadres veulent avoir un impact positif sur la société toute entière", estime François Hommeril. "Selon eux, il faut que l’entreprise participe à des valeurs qui la dépassent elle-même. Et que les décisions prises soient faites dans une rationalité comprise par tous." Thibaut Gemignani évoque ainsi les grands espoirs sur une disposition de la loi Pacte concernant la transformation des sociétés, qui les incite à définir leur "raison d’être" et à l’inscrire dans leurs statuts. Suffisant pour attirer à nouveau ?