Quand les nouvelles technologies creusent l’écart générationnel en entreprise

Forcément, cela a modifié les façons de travailler et induit une nécessaire adaptabilité de la part des salariés. 60 % ont notamment noté une augmentation du rythme et de l’intensité du travail et 55 % éprouvent un besoin constant d’adaptation aux nouveaux outils, ce qui peut représenter un frein dans leurs tâches au quotidien.





Surtout, ces outils qui évoluent sans cesse ne sont pas toujours faciles à suivre pour les plus anciens. L’étude relève par exemple que l’adoption des technologies peut créer un sentiment de décalage au niveau culturel. 57 % des répondants jugent même qu'elles contribuent à creuser l’écart générationnel.