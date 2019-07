Quand les salariés tirent sur les "petits chefs", mais demandent aussi plus d'autorité

Comment expliquer cette contestation et cette "mécompréhension" alors que dans les discours officiels, l’heure est à la prise en compte de l’humain dans l’entreprise et à la qualité de vie au travail ? "Les salariés perçoivent une montée d’un management intermédiaire qui dilue l’autorité centrale, celle qui donne l’impulsion et le mouvement d’ensemble", analyse OpinionWay.





Il est vrai que la figure du grand patron incarnant l'entreprise patriarcale et centralisée s’est peu à peu diluée dans des sous-couches de managers, de managers de managers, de N+1, + 2, +3. Comme une superposition de strates qui noie le lien direct qui existait entre la direction et le collaborateur. Ce dernier est désormais coupé de tout accès au dirigeant et à sa vision stratégique. D’où, aussi, l’impression de perte de sens du salarié, qui ne comprend plus à quoi sert son travail quand il n’entend plus parler que d'objectifs chiffrés qui ne lui sont pas décryptés.