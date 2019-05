Quand les séries débordent au travail : 52% des salariés ont déjà été spoilés par un collègue

Si "Grey's anatomy" ou "Lost" avaient déjà eu leur lot d’aficionados, "Game of Thrones" a fait basculer le jeu dans une autre dimension : un phénomène de société. L'essor des plateformes en ligne et des offres de contenu a enclenché cette vaste popularisation. Et ce n’est donc pas sans conséquences !





Une étude menée par MisterTemp’, une agence d'intérim en ligne, auprès de sa base d’inscrits montre ainsi que les séries n’ont plus seulement un impact sur la vie personnelle mais aussi bel et bien sur la vie professionnelle. Le sondage révèle ainsi qu’un salarié sur deux regarde des séries sur son lieu de travail -rassurons-nous, pour 81% d'entre eux, la visionnage a lieu sur la pause déjeuner. 38% partagent également ces moments avec leurs collègues. Au final, cela donne des sujets de conversation très centrés sur le dernier épisode. Bref, un bon moment de "détente et d’échange". Et "Game of Thrones" arrive donc largement en tête.