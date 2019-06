Quête de bonheur, bien-être et sens au travail : sommes-nous entrés dans l'ère du "greatwashing" ?

Leur réflexion est partie d’un classement, comme il en existe des dizaines : celui, en avril dernier, de Great place to work. Cet institut américain récompense les entreprises les plus investies dans la qualité de vie au travail. Et à la vue des résultats, Jean-Christophe Vuattoux et Tarik Chakor ont été un peu "surpris" : les premières places et une grande partie de la liste sont en effet trustées par des sociétés de conseil, de recrutement, d’audit… Des secteurs pourtant réputés très stressants. Ces résultats qu’ils estiment "contre-intuitifs" les ont amenés à s’interroger : " Doit-on y voir une véritable prise de conscience du top management qui aurait mis en place des politiques de santé au travail à succès ou alors... une dimension d'affichage plus 'stratégique' ?"





En France, en matière de santé au travail, l’employeur a des obligations, encadrées par la loi, notamment celle de "tout mettre en œuvre pour préserver la santé physique et mentale de ses salariés" (article L4121-1 du Code du travail). Au fil du temps, plusieurs approches se sont succédé concernant ce sujet. Ces dernières années, la notion de "qualité de vie au travail" a ainsi pris le relais de la prévention des risques psycho-sociaux (RPS). Nous avons donc assisté à la bascule d’une logique de prévention à une logique de promotion, et même à l’apparition de "bien-être" et de "bonheur au travail".