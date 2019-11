Se faire recruter pendant une partie de Mario Kart ou un escape-game, ça donne quoi ?

Rendez-vous est donné dans une grande bâtisse, derrière la Bourse à Paris. Il est 18 heures. Une vingtaine d’entreprises ont dépêché leurs représentants, leurs kakemono, leurs goodies et leurs salariés tout sourires pour assurer le service avant-vente. Sont là ce soir des grosses boîtes comme KPMG, Accenture, BNP, Safran ou Thales. Pas du genre à souffrir de problèmes de recrutement... Et pourtant : tous attendent l’air friand les 300 candidats qui vont débarquer.

Le jeudi soir, il y a ceux qui partent en afterwork. Et ceux qui vont en "soirée de recrutement". "Soirée" et "recrutement", à première vue deux termes qui ne vont pas ensemble. Et pourtant. Certains secteurs, confrontés à des pénuries de candidats, tentent de réinventer leurs process pour les attirer. Se faire recruter un verre à la main, en participant à un escape-game ou en jouant à Mario Kart, ça donne quoi ? On est allé voir.

Sid-Ali Baldji, manager IT, et Marlise Loteuil, chargée de développement RH, sont là pour représenter leur société de conseil en informatique, Des systèmes et des hommes. Une première pour eux. "Nous n'avons pas l’habitude, mais sommes très conscients que les profils IT sont à la fois très pénuriques et sur-sollicités", explique Marlise Loteuil. "L'idée est de nous faire connaître, et d'initier des échanges plus informels que ce qu'on peut faire d'habitude."

Et l’informel, ça passe ce soir par un bar, avec des animations culinaires, mais aussi ludiques : un espace-game, un jeu de Mario Kart et un quizz. Pour Mario Kart, c'est Sid-Ali Baldji qui va s'y coller. Motivé. "Cela permet de briser la glace, de discuter ouvertement avec des personnes, de ne plus avoir cette relation recruteur-recruté", dit-il. "C’est ça qu'ils demandent", estime Marlise Loteuil. "Ils veulent échanger avec des managers, des opérationnels qui connaissent bien les métiers, pour parler de ce qu’on fait." Bref, il faut les appâter un peu, ces jeunes. Mouiller la chemise.