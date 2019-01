Réseaux sociaux : le métier des influenceurs

Les réseaux sociaux font partie des secteurs suivis de près par les publicitaires. Aujourd'hui, on parle beaucoup de ces blogueurs célèbres qui partagent leurs passions sur Internet. D'ailleurs, ils n'ont plus besoin d'avoir des millions d'abonnés pour intéresser les marques, être micro-influenceur suffit. Les entreprises ont compris le principe, ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières.



