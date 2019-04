"Rêvez, osez, foncez !" : pourquoi les coachs en reconversion professionnelle sont en plein boom

Hélène Picot, coach en reconversion professionnelle, constate, elle aussi, ce boom des questionnements. Elle y voit une "quête de sens" : "Cela a commencé il y a une dizaine d’années et cela va de plus en plus vite : comme il y a de plus en plus de reconversions, les gens se disent que ce n’est pas si risqué et osent davantage." Pour elle, le monde est en train de vivre une "bascule" : "Nous sommes dans un double système : d'un côté, le monde d’avant, avec une manière de travailler venue de l'industrialisation ; et de l'autre, ce nouveau monde qui émerge, avec davantage de sens, un boulot qui fait plus 'kiffer', une vraie combinaison entre vie perso et pro. Nous sommes en train de passer de l'un à l'autre. Et mon métier est d’accompagner les gens vers cette transition-là. Je les aide à trouver quelles sont leurs vraies valeurs et ce qui leur correspond vraiment."





Hélène Picot est d'autant mieux placée pour aider, qu'elle-même est une 'reconvertie'. "J’ai 40 ans, j'appartiens donc à cette génération où il faut faire un boulot où l’on gagne bien sa vie, où il y a une étiquette." Elle a fait une école de commerce, une école de com’ et a atterri dans la publicité, comme directrice de pub dans différents journaux. "Dès que je suis arrivée là-dedans, je me suis dit que cela n’allait pas du tout le faire. Ce n’était pas moi, je ne voulais pas faire ça, je vendais du vent." Elle a tenu 8 ans, tout de même. Un peu emportée dans la machine. "Cela tournait tout seul, j'étais débauchée, je ne faisais même pas un CV", se souvient-elle. "Je continuais de bosser comme un âne, je ramenais beaucoup de sous. Mais je n’étais pas alignée, je me disais qu'il n'était pas possible que ma vie soit cela ! "





En 2011, elle sent que c'est le moment. Elle veut dire "stop", partir. Au même moment, son journal est placé en redressement, elle est licenciée économique. "Je me suis dit que c’était la chance de ma vie !", raconte Hélène Picot. "Dans tous les cas, j’allais partir. Mais cela montre que lorsqu'on a pris une décision et qu'on sent qu'elle est la bonne, les planètes s’alignent. Je l'ai constaté chez plein de personnes. C’est un truc de dingue !" De son expérience, elle a créé et peaufiné une méthode, "Rêvez, osez, foncez", pour aider à trouver sa voie.