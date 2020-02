Travailler en couple : "Il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de se lancer"

Ce n'est pas forcément une question financière : l’affaire ne sera pas forcément plus rentable. L’idée est plutôt de se dire : "De toute façon, dans ce type d’activité, il faut être deux. Et moi j’ai confiance en toi, tu es mon ou ma conjointe. Si je prends un autre associé, je ne sais pas comment cela va se passer." Là, il y a une confiance, une complicité. Cela simplifie et assouplit d’ailleurs beaucoup l’organisation interne. On peut dire "tu ne veux pas me remplacer 4 minutes parce que je vais chercher les enfants ?", alors qu’un associé peut rigidifier l’organisation.

Ce sont des métiers tellement chronophages, où l’on travaille quasiment sept jours sur sept, avec des amplitudes horaires importantes, que si vous n’êtes pas en couple, c’est compliqué, justement, pour le couple. Travailler ensemble dans ce genre de condition permet de s’organiser en terme de planning et de timing, pour être présent à la fois dans l’entreprise et dans la vie de famille.

Rose-Marie Moins : Ce n’est pas forcément une "tendance forte", mais c’est sans doute plus identifiable dans certains types d’activités ou secteurs où il y a plus de couples que la moyenne. Par exemple, tout ce qui est distribution alimentaire, les petites supérettes, mais aussi la boulangerie… Notre enquête annuelle montre que 35% des franchisés travaillent avec leur conjoint, et ces couples sont par exemple davantage dans le secteur du commerce que dans les services**.

Entreprendre en couple offre l’avantage d’avoir une certaine complicité. Mais quels sont les risques ?

En dehors du fait que l’activité peut ne pas marcher et que c’est source de tensions, il peut y avoir des dissonances sur la stratégie, la manière de fonctionner, qui peuvent amener à la dissolution du couple. Et derrière, c’est toute l’entreprise qui ne peut plus fonctionner.

Car une autre des difficultés est de faire cette différence entre privé et perso et cela. Il y a des gens capables de dire "quand on rentre à la maison, on n'en parle plus", et d’autres qui inévitablement sont toujours en train d’en discuter. Chacun a son modèle. J’ai rencontré des couples très fusionnels, qui ont toujours travaillé ensemble, quasiment dès le démarrage de leur vie à deux, et qui ne peuvent pas imaginer travailler différemment. Il y a une vraie logique, cela fait partie de leur vie, de leur manière de vivre. Pour des gens qui étaient auparavant salariés, et qui se lancent ensemble dans le projet entrepreneurial, c’est potentiellement plus compliqué.

Monter son affaire en couple, c’est quasiment un projet de vie…

C'est déjà le cas quand on monte son affaire seul ! Quand un franchisé se lance, nous alertons sur le fait qu’il faut que sa famille soit d’accord avec ce qui va se passer, et embrasse le projet. C’est encore plus vrai quand le projet occupe les deux membres du couple. L’exercice est périlleux, il faut vraiment se poser les bonnes questions avant de se lancer.

Après, l’articulation du couple est très variable suivant les cas. On a le cliché de madame à l’administration, et monsieur au développement. Mais il faut surtout se répartir la charge en fonction des compétences et appétences de chacun, pouvoir se coordonner, se poser les bonnes questions. Bien caler "qui va faire quoi" et "qui est responsable de quoi", pour que chacun ait ses responsabilités ou un champ d’action sur lequel l’autre ne va pas forcément venir empiéter. Mais que les deux fassent la même chose n’est à mon sens pas la bonne solution, et d’ailleurs ce n’est pas ce que l'on voit de manière générale.