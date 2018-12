Salariés, êtes-vous obligés d’aller à la fête ou à l’arbre de Noël de votre entreprise ?

Avec la fin de l’année, cette éternelle question effectue son retour : doit-on ou non participer à la fête de Noël de son entreprise ? On vous le dit d’emblée, c’est non. Rien, dans le Code du travail, ne vous oblige à assister à cette grand-messe.





"On est dans le lien social et non plus de lien de subordination", rappelait l'an passé à LCI Thomas Chardin, fondateur de Parlons RH. "On est dans le cadre d’une fête d’entreprise mais si le salarié ne peut pas ou n’a pas envie, il ne doit pas y avoir une injonction de convivialité. C’est une opportunité offerte par l’entreprise mais on n’est pas obligé de s’entendre avec tout le monde. Nul besoin de se justifier ou de demander un justificatif."





Ne pas aimer les fêtes d'entreprises peut tenir à des réticences multiples, souvent liées à l'articulation entre vie personnelle et professionnelle : aucune envie de revenir au travail le soir ou sur son week-end, de recroiser vos collègues avant lundi et encore moins de devoir leur présenter votre charmante progéniture. Cela peut aussi procéder d'une certaine logique : pas envie, non plus, de faire des caresses et sourires à ce collègue ou ce chef que vous avez détesté et ignoré toute l’année.