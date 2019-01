Salariés identifiés par smartphone, bâtiments hyperconnectés : ces "bureaux du futur" sont-ils géniaux ou effrayants ?

Est-ce là le futur de nos bureaux ? Eux, en tout cas, veulent le croire. Deux immeubles de bureaux, en construction à Berlin, donnent une idée de ce que pourra être, à l’avenir, le travail 3.0.





L’un des bâtiments, surnommé Le Cube, est construit par un groupe autrichien, CA Immo, et l’autre, The Edge Grand Central, est bâti par Edge Technologies. Tous deux disposent d’immenses espaces flexibles, de toits terrasse, de murs végétalisés, et de tout le design moderne. Mais surtout, ils sont tous deux des immeubles "intelligents", bardés de capteurs, qui mesurent tout, les mouvements, la température, l'éclairage, l'humidité ou encore le taux de CO2. "Tout et tout le monde dans le bâtiment est connecté, filaire ou sans fil, ce qui permet à notre technologie de faire son travail pour rendre les bâtiments plus sains et plus faciles à vivre", indique ainsi The Edge sur son site internet.