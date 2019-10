Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur : une rampe de lancement pour tous les créateurs et dirigeants de TPE-PME

Le Salon des Entrepreneurs s’installe en Région Sud à Marseille, les 22 et 23 octobre prochains au parc Chanot pour une 5ème édition qui va permettre à de nombreux entrepreneurs de lancer ou accélérer leur activité.

Soutenu par 120 partenaires présents dans les 5 villages de l’exposition, le salon proposera 100 conférences et ateliers pratiques ainsi que 25 animations thématiques. Elles répondront aux différentes problématiques auxquelles les porteurs de projets et les chefs d’entreprises sont confrontés au quotidien, selon leurs profils spécifiques.

Les deux journées du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur vont être rythmées par de multiples rencontres, conseils, témoignages, conférences et débats ouverts aux 11.000 visiteurs attendus dans cette région au dynamisme entrepreneurial sans précédent : 70.000 entreprises y ont été créées en 2018 (+ 19,7% vs 2017).

Parmi les animations incontournables de cette édition 2019 du Salon des Entrepreneurs Marseille Provence-Alpes-Côte d’Azur, on retrouvera le networking. Il permet aux entrepreneurs de réseauter et de partager leur expérience avec d’autres chefs d’entreprises, plus d’un tiers des visiteurs du salon viennent pour cette animation. Une nouvelle animation baptisée « Meet your Success » donnera même la possibilité à ceux qui le souhaitent de se faire coacher par un entrepreneur aguerri.

Des entretiens individuels avec des experts et des réseaux d’accompagnement sont proposés. Ils apporteront des réponses concrètes sur la création, la reprise où le développement d’une entreprise sur l’ensemble de la Région Sud. Les visiteurs retrouveront aussi les consultations individuelles pour entreprendre en « Franchise », ou bien tous les conseils pour entreprendre avec un Handicap. Un programme d’animations et conférences sera consacré aux opportunités de développement international (exportation, conquête de marchés étrangers, implantations, etc.) avec un focus sur le continent africain, aux portes de Marseille.

Le salon proposera de s’initier aux méthodes agiles de Design Thinking, et permettra aux participants de suivre une formation gratuite pour mettre en place des économies d’énergie dans son entreprise.

Tout l’éco système tech sera mobilisé au sein du programme « Start up factory » réunissant les acteurs clés de l’innovation régionale (Aix-Marseille French Tech, Inpi…), les incubateurs et accélérateurs du territoire (P Factory, Obratori, Marseille innovation, Kedge Business Nursery …). Plusieurs temps forts sont au programme de cet espace start-up, dont une pitch party. Elle donnera à 16 concurrents surmotivés l’occasion de faire avancer leurs projets.