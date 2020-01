Salon des Entrepreneurs Paris : "Quand on veut créer son entreprise, il faut foncer" selon Grégory Clément, patron de Bagel Corner

GC : C’est une super occasion, car on y rencontre beaucoup de gens, dont des financeurs. On y recueille aussi le témoignage de beaucoup d’entrepreneurs, dont les ambassadeurs du salon, ce qui permet aux créateurs d’obtenir des conseils, une aide à la décision. Le salon permet de concentrer sur deux jours toutes les rencontres qu’il faut parfois des mois à organiser. C’est une occasion à saisir !

Grégory Clément : Afin de passer un message à tout l’écosystème entrepreneurial. Quand on veut créer son entreprise, il faut foncer, être guidé par ses passions. Créer son entreprise quand on est jeune, c’est la garantie de disposer de suffisamment d’énergie pour la faire avancer. Le tout est de savoir bien s’entourer pour que cette énergie soit canalisée positivement.

- Comment concilier esprit d’entreprise et responsabilité sociétale ?

Chez Bagel, cette responsabilité sociétale a été intégrée dès le départ, par exemple en vendant nos repas dans des emballages made in France et recyclables, du café bio, des couverts en bambou, etc. Chez les jeunes créateurs, ceux de ma génération, esprit d’entreprise et responsabilité sociétale sont imbriqués dès le départ. Cette conviction a un effet d’entraînement qui finira par gagner la totalité du monde des entreprises.

- Quels sont les conseils que vous donneriez aux futurs entrepreneurs en ce début 2020 ?

Le premier est de savoir s’entourer de gens intègres et compétents. C’est primordial. Le second est de trouver un financement dépassant un peu le besoin financier évalué au départ, car il y a toujours des imprévus. Le troisième, c’est de se lancer dans une activité pour laquelle on se passionne et où on prend du plaisir. C’est l’une des clés essentielles de la réussite.

