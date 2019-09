"Salut, ça va ?" : poser cette question à vos collègues sert-il vraiment à quelque chose ?

VIE DE BUREAU - C’est un rituel de la vie sociale, et donc forcément de la vie de bureau. Mais le "salut, ça va ? (ou son équivalent "comment vas-tu ?") lancé à vos collègues chaque matin dan le couloir ou devant la machine à café a-t-il réellement une utilité ?

Le site CNBC a tranché. Et sa réponse est claire. Selon lui, ces quelques mots seraient les "trois mots les plus inutiles du monde de la communication" : la personne qui pose la question ne veut pas vraiment savoir tandis que la personne qui répond ne dit pas la vérité. "Ce qui suit est une occasion perdue et un échange insignifiant avec zéro connexion", écrit Gary Burnison, consultant en ressources humaines. Il reconnaît tout de même que cet échange peut avoir une certaine utilité, celle de combler un vide : "Imaginez que vous voyez un collègue arriver au bout d'un couloir. Dire simplement 'hey' n’occupe pas assez le temps. Vous allez vous saluer de cette manière à une quinzaine de mètres, puis va suivre un silence gêné pendant que vous finirez de vous croiser. Alors que demander 'quoi de neuf ?' remplit parfaitement ce laps de temps."

Bref, de l’incompréhension, de la gêne, du temps perdu. Mais alors, pourquoi se donner la peine de poser une question dont on est quasiment sûr qu’elle ne va générer aucune nouvelle information ? "Si la personne compte réellement, il faut la saluer de manière à montrer que vous avez un réel intérêt pour sa vie", indique le site de Forbes. "Et, encore mieux, saluez-la d'une manière qui montre un réel soin ET conduit à de nouvelles informations pouvant inspirer une action positive". Mais comment faire ?

Tout d'abord, sachez que poser une question est bien perçu. Des chercheurs de Harvard ont très sérieusement étudié la question des usages et bénéfices de la conversation. Ils ont montré que poser des questions permet d’être plus apprécié. "Les personnes posant plus de questions sont perçues comme ayant une réactivité supérieure, une construction personnelle basée sur l’écoute, la compréhension, le soin des autres", écrivent-ils. Comment, alors, transformer ce "salut ça va" un peu mou en une véritable conversation ? Dans sa tribune, Gary Burnison donne ses tactiques. D'abord en basant l'échange sur trois critères : authenticité, connexion et le fait d’évoquer un sujet qui leur donnera le "goût" de ce que vous êtes. Mais aussi essayer de dépasser les accroches classiques comme la météo, le trafic ou le sport, sauf si votre interlocuteur est un passionné. Ne pas hésiter à partager des nouvelles un peu personnelles, sans basculer dans la nouvelle gênante évidemment. Enfin, faire attention à sa posture, qui compte autant que la parole : regarder dans les yeux, sourire, prêter attention à l'interlocuteur.