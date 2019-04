Sarah Barukh, lauréate du Prix du roman d'entreprise : "Il n’y a rien de plus oppressant qu’un open-space"

Et vous, quelle est votre relation avec le travail ?

Plus jeune, la vie professionnelle m’impressionnait, avec cette idée d’"être à la hauteur". J’ai fait une école de commerce, sans savoir du tout ce que c’était. Après ma prépa HEC, j’ai intégré Sup de Co Paris, et ce fut la dégringolade. Je me disais que ce n’était pas du tout ce que je voulais faire. Mais j’ai quand même fait ce qu’il fallait, des stages et j'ai continué. J’avais peur de faire autre chose, de ne pas trouver de travail, peur de ne pas trouver ma voie, peur d’être malheureuse. A chaque boulot, je me disais : "Allez, je peux tenir un an, deux ans". Mais rien que le fait de se dire "qu'on tient", cela ne va pas, ce n’est pas la vie.





Comment avez-vous réussi à trouver votre voie ?

J’ai toujours écrit, j’ai toujours eu ce besoin de transformer les choses, de ne pas garder pour moi ce qui me faisait du mal. Un jour, j'ai rencontré des auteurs de télé. Ils m’ont proposé d'écrire des "speechs" pour des animateurs radios, des interviews pour des émissions de télé. J’ai fait ça en parallèle de mes études. C’était des choses sans prétention. Mais je me suis rendue compte que j’en étais capable. Je ne connaissais que l’entreprise, cet univers très sérieux. J’ai alors découvert qu’il existait des chemins de traverse que je n’osais même pas imaginer. Pourquoi ne pas essayer ? Cela m’a pris 15 ans. 15 ans avant d’être publiée. Entre-temps, je suis entrée dans des grandes entreprises, où l’on arrive tôt le matin et l’on repart tard le soir, puis je suis devenue free-lance.