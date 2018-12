"Secret Santa", pull moche, escape-game : les nouvelles tendances du Noël au bureau

Mais si la tradition est toujours bien suivie, la forme a changé depuis quelques années. "Aujourd’hui, les entreprises rivalisent d’idées pour rajeunir la tradition", indique Sophie Desmazières. Fini le pot de Noël et l’interminable discours du patron, l’heure est au "Secret Santa", une tradition anglo-saxonne qui consiste à offrir un présent à un collègue tiré au sort. Place aussi aux escape-games, la grande tendance du moment déclinée à toutes les sauces et pour toutes les occasions (recrutement, formations...), ou encore aux concours du plus beau pull de Noël. Pendant une journée, chaque employé dégote le plus beau pull kistch de Noël et l'assume.





Cet attachement des entreprises à Noël n’est pas surprenant pour la présidente de BureauxLocaux. "Les dirigeants sont soucieux du bien-être de leur équipe et les chouchoutent", estime-t-elle. "Un salarié heureux est souvent plus efficace mais aussi plus fidèle". L'esprit de Noël est donc là, à chacun de voir ce qu'il y met dedans...





> Questionnaire administré par e-mail le 10 décembre 2018 à 304 dirigeants d’entreprise.