SÉRIE - Reconversion du Parlement au parmesan : comment bien s'entourer a été déterminant pour Audrey

Ce ne sera finalement pas dans le quartier initialement choisi. La fromagerie qu'Audrey, encore collaboratrice parlementaire en 2017, s'apprête à ouvrir à Marseille prendra finalement place dans le 7e arrondissement. "Trouver le bon local commercial s'est avéré l'étape la plus dure du projet", nous assure en ce mois de novembre 2019 cette femme de 35 ans dont nous suivons la reconversion, depuis notre rencontre il y a un an lors du Salon nouvelle vie professionnelle qui se tient chaque année à Paris.

LCI : Comment avez-vous fini par trouver votre local professionnel ?

Audrey : Nous avons laissé notre numéro de téléphone à un nombre incalculable de commerces, sollicité les agents immobiliers, les associations de commerçants et fait jouer le bouche-à-oreille. Contre toute attente, nous avons finalement trouvé via le propriétaire de mon logement personnel. Outre les caractéristiques d'un commerce de proximité classique, il fallait que le lieu réponde à nos exigences : beaucoup d'espace (minimum 80 m²), une certaine disposition pour fabriquer sur place nos yaourts et fromages et organiser des ateliers pédagogiques destinés à apprendre aux petits et grands à réaliser leur fromage ou beurre.

À force d'en parler, n'avez vous pas redouté qu'un concurrent vous double ?

Madeleine : Non. Paradoxalement, lorsque l'on crée un commerce, on pourrait en effet craindre, à tort, de trop l'ébruiter. Mais la plupart des personnes auxquelles nous avons parlé de notre projet d'ouverture se sont montrées bienveillantes et nous ont permis d'étendre notre réseau. De toute façon, nous avions déjà communiqué via le site de la future boutique et les réseaux sociaux.