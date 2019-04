Serrer les mains, bonjour à la cantonade ou se faire la bise : pour dire bonjour au bureau, vous préférez quoi ?

Pendant longtemps, elle arrivait en retard aux réunions de travail... pour ne pas avoir à faire la bise à ses collègues. En janvier 2018, Aude Picard-Wolff, la maire de Morette, une petite commune en Isère, a mis les pieds dans le plat. Et envoyé un mail à ses collègues : "Le rituel de la bise me pèse et me gêne (…) Aujourd'hui, c'est un geste qui est devenu systématique et qui ne signifie plus rien. C'est aussi le risque de se transmettre des virus", écrivait-elle notamment, en annonçant son intention de désormais "serrer la main, comme les hommes".





Si elle a lancé le débat et été largement reprise, pour l’insolite de la chose, cette réaction a, aussi et surtout, été saluée d’un flot de remerciements et de témoignages exprimant le malaise parfois ressenti face à ce geste intime, qui instaure une grande proximité avec l’interlocuteur et qui n’est pas toujours désiré ou apprécié, notamment des femmes, qui y sont plus soumises. "Je travaille dans une grosse structure et croyez-moi faire 30 ou 40 bises chaque jour, c’est pas génial", soulignait ainsi Lilou, sur Twitter, à l’époque. "T'as ceux qui puent, ceux qui piquent, ceux qui font des bisous mouillés, ceux qui se débarbouillent pas le matin... Et les femmes sont souvent mal perçues lorsqu'elles tendent la main."