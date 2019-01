Serveuse réprimandée pour ne pas s'être maquillée : un employeur peut-il imposer une telle exigence ?

Elle a reçu cette lettre de son patron, sous forme d’avertissement. "Par la présente, je tiens à vous notifier mon insatisfaction concernant votre absence le samedi 8 décembre, sans motif réel et sérieux", commence la lettre. Quelques lignes plus loin, le patron glisse : "Je vous rappelle également que, compte tenue de votre contact avec la clientèle, je souhaiterais que vous vous maquilliez." Le courrier vise, écrit-il enfin, à "faire prendre conscience de vos responsabilités professionnelle" en espérant que "votre attitude au travail en sera modifiée".





Pour Celia, les choses sont claires : cet avertissement est à première vue dû à '"l'absence causée par les routes et transports bloqués à bordeaux ce samedi, ce qu’il comprenait", écrit la jeune fille. Mais "quand on lit bien, on comprend que c’est le fait qu’elle ne s’est pas maquillée qui le dérangeait. Il parle de contact avec les clients car elle est barmaid. Il juge donc que ce n’est pas agréable qu’elle ne soit pas maquillée". Elle décrit sa mère comme "très professionnelle et tous les clients font remarquer au patron à quel point elle est agréable et souriante." Et dénonce le "sexisme présent" : "Une personne, qu’elle soit à la vue du client ou non, peut se maquiller ou non s’il ou elle le souhaite."