Services à domicile : une formule qui marche à merveille

Ils sont 2 700 000 à avoir recours régulièrement aux services à domicile dans l'Hexagone. Un service très plébiscité par ceux qui n'ont pas le temps ou le moyen de se déplacer. Coiffeurs, opticiens, et mêmes garagistes sont prêts à se déplacer, sur rendez-vous. Une formule qui séduit surtout pour le confort qu'elle apporte.



