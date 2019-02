Souffrance au travail : "Les pathologies se développent, les psys doivent être plus accessibles pour aider les salariés"

A écouter Marie Pezé, docteure en psychologie, spécialisée dans la souffrance au travail, et qui forme les psychologues de la plateforme, le constat est dramatique : "Les violences au travail n’ont pas cessé d’augmenter", dit-elle. "La société est en train de se disloquer, les institutions n’ont plus les moyens de prendre en charge des citoyens de plus en plus perdus." Le cercle est vicieux : "La défaite des institutions fait aussi que le stress post-traumatique se développe dans la société car les gens savent qu’ils seront tout seuls pour prendre en charge les choses. Et dans le monde du travail, les organisations et les outils numériques mis en place ne font qu'aggraver tout cela".





Car ce monde du réseau social de l’instantanéité a créé également "beaucoup d’isolement et de solitude" : "Nous n’y partageons que des facettes et paillettes et une mise en scène très élaborée qui ne disent rien de nos souffrances intérieures", estime la psy. "Avant, les rituels sociaux existaient pour prendre en charge les malheurs ordinaires : on se retrouvait sur la place du village, on allait discuter chez le voisin. Ces rituels ont disparu. Sur ce point, les Gilets jaunes, sur les ronds-points, sont aussi une façon de se retrouver." Et cette dislocation se répand dans toutes les strates de la société. "Des PDG, des directeurs d’établissements, des cadres sup', des directeurs financiers arrivent en consultation… Ce qui laisse penser que le 'top niveau' de ce pays est en train d’être atteint très gravement."