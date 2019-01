Souffrance au travail : organisation et incivilités à l'origine du stress des salariés

Selon l'étude, les deux facteurs les plus importants de stress au travail sont donc l'organisation du travail et les contraintes (35% des motifs d'appel pour cause professionnelle), ainsi que les conflits avec la hiérarchie, les collègues ou les incivilités, à 46%, une hausse de 9% par rapport à 2017 et de 13% par rapport à 2016. "Les conflits avec la hiérarchie trouvent leur source dans une trop grande pression exercée sur les salariés et les agents et par des dysfonctionnements managériaux", indique le baromètre. Par ailleurs, les agressions et incivilités qui s'inscrivaient à la baisse en 2017 (-3%) repartent à la hausse en 2018 (+2%).





Le baromètre montre aussi que les problématiques privées impactent de plus en plus la sphère professionnelle : en recul l’année dernière, leur poids affecte lourdement la qualité de vie au travail et accuse une hausse de + 4,7%, représentant 28,1% des appels en 2018 (contre 23,4% en 2017). Ces problématiques personnelles sont essentiellement d'origine familiale (dans 77% des appels) ou économique (23% des appels).