Stress et émotions négatives au travail : comment ne pas se laisser contaminer

Sonia Lupien a déterminé quatre "caractéristiques", qui font que le cerveau va détecter une menace et engendrer une réponse de stress réunis sous l’acronyme CINE : le Contrôle faible (sentir qu’on n’a pas ou peu de contrôle sur ce qui nous arrive), l’Imprévisibilité, la Nouveauté et la menace à l'Égo (la situation représente une menace pour votre égo). Plus une situation coche de critères, plus elle sera stressante.





"Quand on a une réponse de stress, on apprend aux gens à réguler l’émotion, c'est-à-dire à regarder la situation en cause et la réinterpréter", explique-t-elle sur Radio Canada. "Il y a deux façons de faire : soit supprimer cette émotion, par exemple en disant : "Je ne ressens rien, ça va très bien je ne suis pas stressé". Cela ne fonctionne pas très bien. Ou alors vous pouvez réinterpréter la situation : "Ecoutez, je connais très bien mon travail, ce n’est pas la première fois que je fais ça, je suis tout à fait capable". Et vous pouvez diminuer la réponse de stress. C'est une technique qui fonctionne très bien."





Sauf que... cette technique de réinterprétation de la situation ne fonctionne pas pour tous. "Il y a des gens chez qui la réponse de stress est tellement importante, que cela monte au cerveau et ils ne sont plus capable de penser correctement." Une des réponses à ce genre de cas, est développée par Jeremy Jamieson, chercheur de l'université de Rochester : "Au lieu d’apprendre aux gens à réinterpréter la situation qui les stresse, il leur apprend à modifier leur réinterprétation de la réponse de stress", explique Sonia Lupien. En clair : pour beaucoup de gens, c’est le fait de voir chez eux des signes de stress, qui les stresse. Ils sont stressés d’être stressés, car ils perçoivent le stress comme négatif. Et c'est ça qu'il faut changer. Ce chercheur dit : "La réponse de stress que tu as est bonne. Tu en as besoin pour être performant", poursuit-elle. "Quiconque a déjà fait du théâtre sait que le trac qu'on vit avant va les aider être performant." Accueillir le stress de manière positive, permettra ainsi de mieux le contrôler et... mieux se dépasser.