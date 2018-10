Télétravail : matériel, indemnisation, tickets resto... les obligations de l'entreprise

LCI : Qui doit entretenir le matériel fourni ?

Sandra Gallissot : Le salarié a l'obligation d'entretenir correctement le matériel et les équipements fournis. Concrètement, en cas de panne, celui-ci doit aviser l'employeur. De nombreuses entreprises prévoient dans leurs accords que le signalement doit être fait sans délai et par tous moyens. Il appartient également au télétravailleur de vérifier que la cartouche d'encre de l'imprimante n'est pas vide.

LCI : Une indemnisation est-elle prévue pour l'employé ?

Sandra Gallissot : Oui, dans la mesure où le salarié met à disposition de l'employeur une partie de son espace privé, il est prévu qu'il soit indemnisé. Il existe en fait deux types d'indemnisation : • Un forfait pour la mise à disposition du local et des frais liés à cet espace tels que le chauffage ou l'électricité notamment. Il s'agit en fait d'une sorte de prise en charge partielle du loyer. Notez que du télétravail effectué dans un espace de co-working donne aussi lieu à une indemnisation, qui peut se concrétiser par le remboursement de l'abonnement. • Une prise en charge directe des frais liés au matériel spécifiquement mis à disposition, tels que les abonnements Internet et téléphonique. Pour calculer les montants, il existe énormément de dispositifs différents et plus ou moins compliqués selon la nature du travail. La contrainte est de savoir ce qui doit être retenu comme étant indemnisable. Les calculs ne se font pas forcément au prorata du temps travaillé à la maison car on peut considérer que la pièce qui y est consacrée est mobilisée en permanence. A titre d'exemple, l'indemnité peut être de l'ordre de 70 euros par mois, majorés du chauffage et de l'électricité, dans le cas d'une pièce de 10m² consacrée au télétravail dans un appartement de 70m². Le montant sera forcément plus élevé pour une activité nécessitant un matériel informatique important avec une ventilation dans une pièce dédiée que pour une activité de call-center impliquant l'utilisation d'un casque sur un bureau succinct placé dans un coin du salon.