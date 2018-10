Télétravail : les règles pour bien manager un salarié à distance

Le télétravail doit pouvoir offrir une flexibilité professionnelle et personnelle. "Une pratique à temps partiel et de façon souple est plus pertinente qu'une fréquence fixe", estime le dirigeant de Greenworking. Celui-ci distingue cependant deux approches selon les cas :





• Un quota (40 jours par an par exemple, soit à peu près un jour par semaine en moyenne) pour les experts ou chefs de projet dans une grande structure. Ces salariés s'organisent de façon autonome et savent quel jour est le plus propice au télétravail, en fonction de la saisonnalité de l'activité (période creuse ou rush) et quitte à en reporter quand c'est nécessaire. Il s'agit alors de les manager par les finalités et non de mesurer des efforts. Quant aux top managers (aux fonctions de direction), en dépit d'une forte demande, ils rencontrent la double difficulté d'incarner un guichet à qui les collaborateurs viennent constamment poser des questions et d'être attendus en réunion pour l'essentiel de leur temps. Sans oublier qu'à ce niveau, occuper l'espace politique passe (encore) par une occupation de l'espace présentiel.





• Des jours fixés par rapport aux autres membres de l'équipe pour les métiers qui nécessitent une présence. Par exemple dans un service de ressources humaines, un guichet d'accueil doit être ouvert tout le temps. Il convient alors de planifier au sein de l'équipe les jours qui seront télétravaillés, ou mieux encore des jours flottants que le collaborateur peut décider de poser, ou non, en tant que tels.