Transports, travail, enfants… Tous nos conseils pour limiter l’impact de la grève sur votre quotidien

En tant que salarié, savez-vous exactement quels sont vos droits et devoirs un jour de grève ? Si vous êtes usager des transports en commun, connaissez-vous toutes les alternatives au métro et au train ? Et vos enfants, pourront-ils aller à l’école, et que faire d’eux dans le cas contraire ? La grève de jeudi contre la réforme des retraites promet d’avoir de nombreux impacts sur le quotidien des Français. Mais un peu d’anticipation et de bonnes informations devraient pouvoir permettre de les limiter.

Pour vous accompagner au mieux durant cette journée noire, et les autres puisque le mouvement à la SNCF et à la RATP est reconductible, nous compilons ici les liens vers tous nos articles susceptibles de vous aider, en les réunissant autour de trois axes : les transports, le travail et les enfants.