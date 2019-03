Tri sélectif en entreprise : comment j'ai joué au gendarme écolo avec mes collègues

Comme dans de nombreux métiers, les journalistes ont besoin de faire beaucoup de recherches sur internet. Ils ouvrent donc un grand nombre d'onglets, qui restent la plupart du temps ouverts "au cas où". D'autres sont simplement mis de côté pour une lecture ultérieure. Or, ceux-ci se rechargent régulièrement, émettant chaque fois environ 7 grammes d'équivalent CO2, nous rapportait dans une précédente interview la fondatrice de l'ONG Digital for the planet. Le bilan carbone d'une journée passée derrière l'ordinateur, et sans même que cela soit palpable, peut vite devenir dramatique. À cela deux solutions : la première, et la plus évidente, serait de fermer consciencieusement les onglets inutiles. Mais pour des maniaques de l'onglet, la tâche n'est pas forcément des plus évidentes. Arrive alors l'extension The Great Suspender, qui permet de mettre en veille les pages inutilisées depuis longtemps.





Forte de cette idée, je prends mon courage à deux mains pour aborder le sujet avec ma supérieure, dont, je le sais, le navigateur internet se noie sous les onglets. A l'exposé de l'impact environnemental d'une telle mauvaise habitude, elle est confondue. Mieux, elle semble intéressée par l'outil que je lui propose. Malgré la crainte de perdre tout ce qui a été mis de côté, elle installe l'extension. J'aurai au moins réussi ça !