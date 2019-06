"Trop d'affichage et de bla-bla" : pourquoi les programmes de diversité en entreprise ne fonctionnent pas assez ?

A l'opposé, quelles sont les mesures qui fonctionnent ? "Les formations menées sur la base du volontariat, qui répondent à un besoin bien identifié et qui mélangent des salariés venant des différents services ou pays", indique Hager Jemel. Elle cite encore le fait "d'engager les salariés dans des programmes de mentoring et de recrutement visant les minorités, de lancer des réseaux d’ambassadeurs qui interviennent dans les collèges ou lycées pour sensibiliser en amont ou encore d'instaurer des reportings pour les managers. Dès qu’ils ont des objectifs, tout devient plus efficace." Enfin, il convient selon Hager Jemel d'"accroître la diversité des profils" : "C'est prouvé : plus on a de diversité, plus c’est facile d’améliorer l’inclusion !" Un cercle vertueux.





Au-delà de toutes ces problématiques, et pour accroître l'efficacité, la direction doit être moteur. "Il faut apprendre aux leaders à créer un climat d’inclusion et à bousculer les représentations et les comportements de leadership. Aujourd’hui, à la figure du leader, sont associés les termes "être fort", "énergique", "autorité", "prise de risques", des traits associés à l’homme. Il faut oublier le guerrier en entreprise. Mais au contraire, y associer d’autres caractéristiques, comme le fait d’être attentif, sincère, à l’écoute, pour créer de l’adhésion."