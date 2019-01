Trop de réunions tue la réunion : en marchant, debout ou sans PowerPoint, ces entreprises ont trouvé la solution

> Les réunions en marchant. LinkedIn et Facebook ont imposé ces réunions appelées "co-walking" ou "walk and talk". Pour Jeff Weiner, patron de Linkedin, cette méthode "élimine les distractions". Mark Zuckerberg, boss de Facebook, décide pour sa part s'il va embaucher quelqu'un en marchant avec lui. Preuve de l'appétence pour ce modèle, la conférence TED de l'auteure Nilofer Merchant, datant de 2014, qui parle de ces réunions en marchant, a été vue plus de trois millions de fois.





Les avantages : pas besoin de réserver une salle ou d’envoyer des invitations, on sort entre participants et on marche dans la rue ou dans un parc. Pas de présentation, pas de smartphone ni de prise de notes : le concept fait aller directement à l’essentiel, en se concentrant sur les problèmes à résoudre plutôt sur l’observation des problèmes. "Les échanges se font dans un cadre informel et suivent le modèle du brainstorming : chaque participant lance ses idées et ensemble, ils essayent de proposer une solution", explique le blog Cowork. A cela, s’ajoutent les bienfaits de la marche et du grand air, qui favoriseraient la créativité et la libre expression en lissant les rapports hiérarchiques et en sortant du cadre.