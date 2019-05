"Tu savais que... ?" Pourquoi nous cédons si facilement aux rumeurs et ragots en entreprise

LCI : D’où sort la rumeur et comment circule-t-elle ?

Eric Sotto : Il y a des invariants : on retrouve toujours les mêmes raisons et réactions, ainsi que les mêmes moyens pour l’éteindre ou l’exploiter. L'un des modèles de réflexion est celui du sociologue Edgar Morin. Il a décortiqué la rumeur d’Orléans, un "message" qui circulait à Orléans en 1969 et annonçait des enlèvements de jeunes filles dans des cabines d’essayage des magasins de prêt à porter. Personne n’arrivait à comprendre pourquoi cette information circulait tant, avec un impact négatif pour le commerce de centre-ville.





Qu’est-ce alors qu’une rumeur ?

C’est une information dont on ne sait pas si elle est vraie ou fausse, mais qui est en tout cas crédible. C’est aussi un message aux accents négatifs. Son point central est une information déformée, exagérée : chaque personne qui détient l’information va la diffuser en la transformant, en fonction des valeurs qu’elle porte au message et de sa propre interprétation. La rumeur circule spontanément, sans aucun contrôle possible et touche tout le monde, sans distinction de statut social, d’âge ou de sexe.