Un bureau sur deux n'est pas occupé : les entreprises tentées de couper dans le budget immobilier

S’il faut faire la chasse aux dépenses inconsidérées, pourquoi ne pas commencer par les mètres carrés inutiles ? C’est la question que se posent de plus en plus d’entreprises après la crise du coronavirus.

"Face à l’augmentation des coûts immobiliers ces cinq dernières années (liée principalement à l’évolution des loyers en Île-de-France), la 'sous-occupation' des postes de travail est l’une des préoccupations des entreprises", indiquent ainsi Olivier Gerarduzzi et Bruno Amsellem, directeur et associé chez Deloitte, auteurs de la note d'analyse. Selon leurs chiffres, avant la crise, le taux d’occupation moyen des postes était compris entre 50 et 70% du temps, du fait des RTT, congés, déplacements, réunions… Et quand on sait qu’en Île-de-France, un poste de travail coûte entre 5.000 et 18.000 euros du m2 hors taxe à l’année, en fonction de sa localisation... la solution serait tentante.

"À la recherche d’optimisation sur les charges d’exploitation et dans un contexte de crise économique, les impacts seront nombreux : gel des embauches, voire, pour certains secteurs, mise en place de PSE, déploiement généralisé du télétravail…", poursuivent les auteurs. "Nous pouvons raisonnablement pronostiquer que les entreprises vont, dans les trois prochaines années, procéder à la restitution plus ou moins massive de surfaces tertiaires qu’elles auront estimées comme excédentaires."