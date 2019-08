Un cahier de vacances et 20 jours pour… trouver un job à la rentrée

Derrière tout cela, deux experts du recrutement, Gaëlle et Laurent Brouat : ils viennent de lancer l’Escale, du nom d’une "pause qu'on aurait voulu faire quand nous même on a cherché à changer de job", expliquent-ils sur leur site. "Parce que les e-learning et autres formations théoriques nous ont toujours ennuyés, on vous propose des moments d’apprentissage ludiques pour avancer dans la recherche du job idéal." L’idée : "accompagner les personnes en transition de carrière et qui se posent des questions avec du coaching, des formations courtes et simples pour trouver sa voie, apprendre à faire du réseau, apprendre à utiliser LinkedIn."





La période estivale peut être en effet un temps d’autant plus propice à cette démarche que, comme le rappelait une étude de Météojob, les recruteurs sont plus disponibles : il y a moins de candidatures et il peut donc être plus facile de sortir du lot.