"Un collègue en zombie avait fait peur à la RH" : Halloween, est-ce que ça se fête aussi au bureau ?

Une étude américaine de 2017 a même montré tout l’intérêt qu’il y avait à autoriser ce genre de petite fête dans les locaux : des salariés heureux, plus investis au travail, reconnaissants envers l’employeur. Mais en France, bien que les articles pour "bien célébrer Halloween au bureau" pullulent en ligne, la pratique semble dans la réalité plus... frileuse.

Et si Halloween n’était pas que pour les enfants ? Et si on le célébrait aussi au bureau ? En Amérique du Nord, la tradition est si bien ancrée que la question ne se pose même pas, chacun peaufinant, des mois avant, les costumes, les animations, la décoration du bureau.

D'abord, en bons Français, on s'écharpe sur le sujet. Sur les réseaux sociaux s'affichent les camps des "contre" et des "pour". Il y a ceux pour qui Halloween est une fête "commerciale et macabre" ; ceux, encore, qui "préfèrent mardi gras". Invités à réagir à la question sur notre page Facebook , des internautes, comme Géraldine, sont catégoriques : "Cela ne fait pas partie de notre culture, c'est à peine une mode, et qui n’amuse que les enfants, alors fêter Halloween en France, au bureau ! N'importe quoi !"

Et puis il y a les pour. Shana travaillait il y a quelques années dans un cabinet de courtage en assurances, qui avait l'habitude de célébrer au bureau les fêtes, comme Noël et la Saint-Valentin. Elle se souvient avec plaisir de cette journée Halloween organisée par les salariés et la direction. "Nous avions décoré sommairement nos bureaux, revêtu des déguisements, ou plutôt accessoirisé nos tenues, et fait des cupcakes", raconte-t-elle. "Personnellement, je n'avais pas de déguisement, mais j'étais en orange et noir. Certains avaient des masques trash. Cela permet de détendre l'atmosphère, d'aborder la journée avec un peu de légèreté." Et de garder des bons souvenirs : "Comme ce collègue avec son masque de zombie qui attendait chaque personne derrière la porte... Je me rappelle qu'il avait fait peur à la RH et au directeur financier, trop absorbés par ce qu'ils venaient nous dire pour le remarquer !"

Sarah, qui travaille dans un hôpital à Marseille, se rappelle pour sa part en se gondolant comment, l'an dernier avec trois collègues, elles s'étaient déguisées en fantômes et s'étaient amusées à hanter les couloirs et ascenseurs. Et l’ascenseur qui s'ouvre avec un fantôme dedans, ce sont des cris d'effroi et des fous rires garantis.