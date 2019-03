Un nouveau symbole ? La veste en cuir a remplacé la traditionnelle veste chez les femmes et hommes de pouvoir

Dans un monde de symbole et d’image, la place du vêtement est importante. Et dit beaucoup sur la personnalité, le pouvoir de la personne, la place qu’elle veut se donner dans une situation donnée. Et oui, la tenue laisse passer des messages silencieux, qu’ils soient voulus et calculés, ou non.





Et si vous ouvrez un peu les yeux, dans le monde du travail, s’immisce depuis quelques temps une pièce qui, il y a quelques années, n’aurait jamais pu y débarquer : le blouson en cuir, de plus en plus utilisé par les PDG, en lieu et place du costume cravate. C'est le cas de quelques hommes, mais surtout des femmes, dont la garde-robe, moins austère, laisse davantage de marge de manœuvre à la créativité – et est souvent plus scrutée.