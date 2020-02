"Un objectif urgent" : 20 ans après les 35 heures, Pierre Larrouturou croit plus que jamais à la semaine de 4 jours

"Travailler plus pour gagner plus." Depuis les années Sarkozy, le slogan s’est imposé comme principe de réalité sur la scène politique. Une petite musique sur fond de chômage de masse qui fait oublier qu’il y a 20 ans, le ton était tout autre : il fallait mieux partager le temps de travail. Travailler moins, pour permettre des embauches et une meilleure qualité de vie, et ainsi créer de la croissance.

LCI : On a encore reparlé il y a quelques semaines de la semaine de 4 jours après des propos rapportés de la Première ministre finlandaise sur le sujet. Mais ce combat n'a-t-il pas du mal à se faire entendre ?

Pierre Larrouturou : C’est en tout cas un combat absolument fondamental. On m’attribue souvent la paternité de ce débat, mais c’est Antoine Riboud, le patron de Danone, qui l’a lancé en 1993, via une tribune dans Le Monde. Il disait : "Il faut descendre à 32 heures, sans étape intermédiaire. Cela obligera toutes les entreprises à créer des emplois !" C'était aussi un moyen d'articuler croissance et qualité de vie. C'est un des plus grands patrons de l'époque qui a dit cela. Un homme raisonnable, et qui avait vérifié que ce qu’il avançait était possible : pendant six mois, il avait fait travailler sur ce rythme toutes ses équipes, tous les métiers, aussi bien à la production que les commerciaux ou les chercheurs. Sa sortie publique a fait beaucoup de bruit. Et le lendemain, tous les patrons du CAC40 l’appelaient, en lui disant : "Antoine, tu arrêtes de bouger, sinon tu es mort".

La réduction du temps de travail a tout de même connu des avancées politiques par la suite....

Il y a eu des lois, des amendements dans le cadre de la loi quinquennale sur l’emploi, comme celui de Jean-Pierre Fourcade (UDF) et Gérard Larcher (RPR) en octobre 1993, qui prévoyait des aides de l’Etat sous forme d’exonération pour les entreprises réduisant la durée du travail d’au moins 15% et embauchant 10 % de personnel supplémentaire. En 1995, Jacques Chirac est à peine élu qu’il se rend à Cholet, chez les brioches Pasquier, qui ont mis en place un temps de travail de 33h15. Le Président se montre très enthousiaste et désireux de lancer un mouvement auprès des entreprises de France. En 1997, un rapport de l’économiste et journaliste Jean Boissonnat explique qu’il faut réduire de 20% le temps de travail à l’horizon 2020, pour réduire la précarité en partageant mieux le temps de travail. Tout le monde est d’accord, à cette époque, pour dire que nous sommes entrés dans un mouvement historique de réduction du temps de travail.