"Un salarié absent, c’est un signal envoyé à l’employeur" : les entreprises invitées à "repanser" le travail

Derrière ces chiffres de l'Assurance maladie, le cabinet veut surtout chercher à comprendre, pour bien réagir. Et démonter quelques contre-vérités sur l’absentéisme. Non, le salarié absent n’est pas paresseux ; non, il n’y a pas d’absence abusive ; et oui, l’employeur peut réduire l’absentéisme dans son entreprise. Il invite donc les dirigeants et les entreprises à repenser et repanser le cadre de travail proposé. "Le taux d’absentéisme n’est jamais anodin", écrit Ayming. "Une absence, c’est un signal du salarié à l’employeur. Il a une seule signification : il alerte l’entreprise sur la nécessité de mener des actions concrètes." L’absentéisme est d'ailleurs souvent le dernier jalon d’une série d’alertes déployée par le salarié pour exprimer son mal-être : moins d'implication, moins d'attention à la qualité du travail, moins d'efforts avec les collègues… "Si l'on n'y a pas prêté attention, ces indicateurs qualitatifs de comportement prennent une place de plus en plus importante."





Et pour l’instant, estime Mamadou Bah, directeur technique en développement chez Ayming, le rapport rendu au gouvernement "procède d’une vision assez simpliste" et "aurait pu aller plus loin sur certains sujets", notamment sur le volet prévention plutôt que réparation. "On pose le constat d’une hausse des dépenses, mais on ne regarde pas précisément quelles sont les causes", déplore-t-il sur LCI. Christophe Godefroy, directeur performance RH, abonde : "Ce rapport ne soulève qu’une toute petite partie de la situation, en proposant surtout des solutions à court terme et uniquement sur le plan financier avec comme cible la hausse des indemnités journalières".