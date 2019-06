"Une génération d’artistes livre son regard à un instant T" : et si notre vie au travail devenait une oeuvre d'art ?

Comment les entreprises réagissent-elles quand vous les sollicitez ?

Il y a forcément des interrogations et un peu de surprise. Mais on sent aussi qu'elles ont envie de devenir des "acteurs de la vie de la cité". Nous nous intéressons notamment beaucoup aux PME, le premier employeur de France. Eloignées du monde de l’art, elles sont peu sollicitées pour effectuer du mécénat. Nous voulons donc instaurer un nouveau mode de collaboration : celui de travailler ensemble à un projet commun, avec la présence de l’artiste au sein d’une entreprise. Et ce discours-là fonctionne. Tout simplement car les entreprises ont envie de faire des choses pour le développement culturel, mais sans savoir comment s’y prendre. Plus globalement, elles ont envie de créer du lien social et sont attentives à la recherche de sens manifestée par leurs salariés.





Cela implique un rapport nouveau, du point de vue de l’entreprise, qui finance une partie de la résidence. L’artiste n’est pas un graphiste, ni un prestataire de service...

Lorsqu'on rencontre une entreprise, il arrive parfois qu'elle nous dise 'Ah oui tiens, je pensais faire un truc dans mon hall d’accueil, demander à un artiste de peindre cela.' Aussi génial que ce soit, ce n'est pas un PACT(e). Avec nous, l’artiste a carte blanche, il faut que l’entreprise soit d’accord avec cela. Je suis toujours émerveillée que des sociétés acceptent : cela leur coûte de l’argent et leur demande une forte organisation en interne. Et c’est surtout une belle prise de risque car un artiste reste un électron libre. Il ne va pas forcément restituer des choses qui vont plaire à tout le monde. Mais c’est le "deal". Cela montre que cette recherche de sens et de prise de risque est bien présente ! C'est une démarche nouvelle qui amène une sorte de "réenchantement du monde".