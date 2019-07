Vacances : à cause du portable, les Français ont du mal à se déconnecter du travail

En cette période de vacances, il faut profiter de chaque instant. Aller à la plage, passer du bon temps avec la famille et surtout mettre de côté le boulot. Cependant, sept Français sur dix avouent avoir du mal à déconnecter. En effet, il est difficile pour eux de ne pas se connecter, de vérifier les mails ou encore de répondre à un appel, même en étant en vacances. Certains ont une astuce pour avoir un peu de répit : faire exprès d'oublier leur portable.





Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 15/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 15 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.