"Brainstorming", "pitch", "disruptif"... "bullshit" ? Le jargon du bureau épinglé dans un dico

Moqué, aussi, le " design thinking ", technique qui vise à développer la créativité, vu comme une "technique d’animation pour ateliers créatifs chics et branchés, consistant à coller des Post-it en mangeant des chouquettes". Lynché, encore, le " team-building ", cette escapade hors des bureaux censée rapprocher les collaborateurs, qui devient un "ensemble de pratiques coercitives et humiliantes visant à vous rapprocher de vos collègues, et consistant concrètement à transpirer, faire du canoë-kayak, danser, boire et partager une chambre avec Jean-Raoul, votre collègue détesté et malodorant, le tout en short, avec un sourire obligatoire, et sous le regard vigilant de vos supérieurs".

Epinglées aussi, les nouvelles façons de travailler, mises à toute les sauces. Ainsi, la fameuse méthode Agile , ce mode de gestion des projets très à la mode, est une "méthode de travail permettant de stresser tout le monde en remplaçant la gestion de projet pépère à l’ancienne par des 'sprints' de deux semaines, des 'scrumbs' et des 'stand-up meetings' où l'on colle des Post-it sur les murs, sans même plus pouvoir se planquer dans son bureau entre deux réunions, vu qu’il n’y a plus de bureau, mais juste un grand plateau 'Agile' partagé avec vos chers collègues, et notamment votre supérieur, qui est assis juste en face de vous".

D'autres mots nouveaux sont tournés en dérision, comme "disruptif", "pitch" et "rétroplanning". Et, d'une manière générale, la tendance à l’"anglicisme" furieusement tendance, "tous ces wordings anglais tellement cools, tellement hypes, qu’il faut en placer un maximum dans vos pitchs si vous voulez paraître up to date, et qui, step by step, remplacent les vieux mots français tellement old school." Et c'est ainsi que votre bonne vieille réunion de lancement de projet devient un "kick-off" qui garde, vous ne serez pas perdu, les mêmes fondamentaux : "projets bancals, plannings optimistes et discours creux du directeur".

Tout cela est sans compter de nouveaux intitulés de postes : "Chief officer" devient, avec Fix, un "binôme préfixe-suffixe anglais destiné à flatter l’ego et désormais obligatoire dans le libellé des postes dans les entreprises modernes. Ainsi, on ne dit plus 'Responsable informatique', mais 'Chief information officer'. On ne dit plus 'DAF', mais 'Chief finance officer'. On ne dit plus 'Pédégé', mais 'Chief executive officer'. On ne dit plus 'stagiaire', mais 'Chief photocopieuse officer'."