"C’est une réunion Tupperware ?" : quand la BD décortique et casse le sexisme en entreprise

ON A LU - Il y a un an, avec "Alors, heureux ?", Antoine Chereau égratignait les excès du bonheur à tout prix et du développement personnel en entreprise. Il publie ce 10 octobre "Sexiste, moi ?", où il s’en prend… au sexisme, largement répandu dans le monde du travail. Nous l'avons interrogé.

"C’est une réunion Tupperware ?", s’esclaffe un homme, en entrant dans une salle de réunion pleine de femmes. "Je suppose que tu ne seras pas à la réunion de 18 h car tu as baby-sitting ?", lance un autre, hilare, à sa collègue féminine. C'est encore cette femme, en réunion, qui crie à quatre hommes, en train de se marrer : "Marre de tous vos clichés sexistes !" Lesquels répondent : "C’est bien les femmes ça ! Toujours en train de râler !" Autant de finesses et délicatesses mis en dessin sous la plume d'Antoine Chereau et de ses personnages un peu siphonnés de la caboche…

Antoine Chereau : Pas du tout ! J’avais commencé à travailler sur ce sujet bien avant. Je l'avais déjà abordé lors de conventions et de séminaires dans les entreprises. Car cela fait longtemps que des femmes me rapportaient des propos qu’elles entendaient ou subissaient dans certaines sociétés. Ces propos m’ont toujours sidéré dans la mesure où, du fait de mon éducation et des milieux assez féminins où je travaille, je ne les avais jamais entendus. Cela ne pouvait pas être mis sous le tapis.

Vous sentez que les rapports se crispent entre hommes et femmes dans l'entreprise ?

C’est cela qui me déplaît souverainement. On a cette sensation particulière de marcher en permanence sur des œufs. Certaines personnes voient le mal là où il n’est pas. A mon sens, c'est contre-productif et exacerbe les tensions plus que cela ne les apaise. Alors oui, il y a des choses graves, mais également des choses beaucoup moins graves. Simplement, j'ai le sentiment que nous ne faisons plus la part des choses. On tombe dans des travers comme aux Etats-Unis où un homme ne peut plus travailler avec une femme sans qu’une porte ne soit ouverte, alors que le contenu de leur travail pourrait nécessiter une certaine confidentialité… Cela n’aide pas à recréer cette élémentaire courtoisie et cette considération humaine, nécessaires pour construire une société vivable. La première valeur devrait être le respect.

Dans vos dessins, vous épinglez beaucoup d’exemples d’humour macho. Sont-ce des propos entendus ?

Oui, il y a du terrain, des verbatim. Ces deux hommes qui discutent et l’un qui dit "C'est vraiment une salope, Nadia", et l’autre qui demande : "Toi aussi, elle a refusé de coucher avec toi ?", c’est quelque chose que j’ai entendu. Et encore, j’ai voulu éviter le vulgaire et le grossier ! Mais ce vocabulaire autour des femmes est toujours identique : dès qu’elles ne veulent pas ce qu’un homme veut, ce sont forcément des "salopes" ou des "putes". C'est insupportable. Des tas de mots, qui ont pourtant un sens, sont rentrés dans le langage courant, plus personne n’y fait attention. Et leur sens premier a disparu. Or ce sont des mots très violents.