Comment les salariés parviennent à travailler malgré la grève

Ces derniers jours, ce n’est pas parce que les bureaux des entreprises sont quasi vides que leurs salariés ne travaillent pas. Dans société de vidéosurveillance Axis communications que les équipes de TF1 visitent dans le reportage en tête de cet article, environ 20% de employés étaient ainsi absents ce lundi : les transports en commun et les routes étant bloqués par la grève contre la réforme des retraites, ils faisaient du télétravail. Une solution pratique mais qui n’est pas forcément la panacée et a ses limites. "On doit beaucoup bosser ensemble, on arrive à le faire à distance, mais c’est quand même plus efficace de se voir", explique ainsi l’un des salariés de l’entreprise, qui s’inquiète de ne pas boucler à temps le dossier qu’il doit rendre pour jeudi avec ce nouveau mode d’organisation. D’autres, au sein de la société, viennent au bureau mais en bénéficiant d’horaires décalés.

Mais de tels aménagements ne sont pas toujours possibles. C’est notamment le cas dans les hôpitaux, comme au sein du groupe hospitalier Diaconesses Croix Saint-Simon, à Paris, où se son également rendus les journalistes de TF1 : là, des médecins et aides-soignants dorment sur place, et même le jour pour ceux qui travaillent de nuit.