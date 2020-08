Épidémie : ces entreprises qui s’inquiètent des nouvelles règles sanitaires

De nombreux employeurs sont inquiets face au nouveau protocole sanitaire qui sera appliqué dans les entreprises. C’est le cas pour une entreprise parisienne qui redoute que le port du masque devienne obligatoire dans les open-space. En cause, les salariés de ce site d’annonces immobilières passent beaucoup de temps au téléphone et avec un masque, il est difficile de se faire comprendre. En cas de durcissement de la loi sur le port du masque, la dirigeante de l’entreprise envisage déjà deux solutions : le recours au télétravail ou l’utilisation des visières de protection. Pour un entrepôt parisien où on stocke des surgelés, le port du masque est tout simplement impossible à cause de la température. Par ailleurs, depuis le mois de mars, l’entreprise puise dans sa trésorerie. Sur l’année, le coût de la mise en place de ces mesures sanitaires s’élève déjà à 100 000 euros.



